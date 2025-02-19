Грипп до апреля? По Украине вводят "локальные карантины", ограничения уже в 16 областях

В 16 областях Украины из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ внедряют противоэпидемические мероприятия. В отдельных регионах могут применять "локальный карантин".

"В частности речь идет о дистанционном обучении в отдельных классах школ, учебных заведениях, ограничении количества посетителей в учреждениях и других противоэпидемических мероприятиях - чтобы остановить распространение и передачу ОРВИ и стабилизировать ситуацию", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, за неделю с 10 по 16 февраля в Украине ОРВИ, гриппом и COVID-19 заболели 206 653 человека, из них 60% - дети. В больницы доставлены 2 130 взрослых и 3 276 детей с осложнениями.

Кроме того, в 21 регионе Украины зафиксирована циркуляция вирусов гриппа, что обусловливает рост заболеваемости. Специалисты прогнозируют, что до апреля вирус гриппа будет доминировать над коронавирусом.

Врачи напоминают, что эффективным способом профилактики гриппа и ОРВИ остается ежегодная вакцинация. Прививки против гриппа можно делать в течение всего эпидсезона, вакцины доступны в аптеках. По состоянию на 16 февраля против гриппа вакцинировались 109 913 человек.

Грипп в Украине

С конца января в Украине зафиксировали значительный рост количества случаев гриппа и ОРВИ. В некоторых регионах, по данным Минздрава, могут ввести дополнительные ограничения, в частности локальный карантин.