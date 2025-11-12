Світлана Гринчук подала у відставку з посади міністра енергетики України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис у Facebook.
"Написала заяву про відставку. Посада ніколи не була для мене самоціллю. Я вдячна президенту Володимир Зеленський, Кабінет Міністрів України та народним депутатам за надану можливість працювати на користь держави, що я робила упродовж останніх 10 років на різних посадах на державній службі, починаючи із головного спеціаліста", - заявила вона.
Гринчук додала, що у межах її професійної діяльності "не було жодних порушень законодавства".
"Щодо домислів, які стосуються моїх особистих стосунків - будь-які спекуляції на цю тему недоречні. Усьому має бути межа. Зрештою, час все розставить на свої місця", - заявила вона.
У першій половині листопада НАБУ разом зі САП повідомили про те, що викрили масштабну корупційну схему в державній компанії "Енергоатом".
За даними слідства, підприємство фактично керувалося організованою групою, члени якої вимагали від підрядників "відкати" у розмірі 10-15% від суми контрактів. В Антикорупційному бюро повідомили, що ці гроші відмивали через офіс у центрі Києва, який належав родині колишнього нардепа Андрія Деркача.
У контексті розслідування президент Володимир Зеленський наголошував, що очищення "Енергоатому" від корупційних схем є пріоритетом держави.
11 листопада наглядова рада компанії провела спеціальне засідання через скандал в енергетичній сфері. Після цього прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила про рішення уряду достроково припинити повноваження членів наглядової ради НАЕК "Енергоатом".
Наступного ранку Свириденко оголосила про відсторонення Германа Галущенка від обов’язків міністра юстиції. Сам Галущенко заявив, що не тримається за посаду.
В той же день Зеленський заявив про необхідність відставок Галущенка та Гринчук на тлі енергетичного скандалу.
Детальніше про хід розслідування НАБУ можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.