Грім і блискавки? Синоптики розповіли, чи можлива березнева гроза в Україні

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Чи можуть бути в Україні березневі грози

Згідно з інформацією Укргідрометцентру, грози в березні не є звичним для України явищем, однак можуть виникати в окремі аномально теплі роки.

"Сьогодні в Україні є умови для утворення гроз, хоча ще тільки 13 березня! Чому так? Зазвичай це явище більш характерне для пізньої весни та літа, однак бувають окремі випадки ранньої грози", - розповіли українцям.

Уточнюється, що нині численні прогностичні моделі підтверджують "ймовірність локальних грозових осередків". І хоча ця ймовірність не є високою, вона існує.

Водночас в УкрГМЦ повідомили, що березневі грози в Україні:

є слабкими;

не продукують багато блискавок;

не несуть такої ж загрози, як грози літнього сезону.

"Однак, неочікуваний грім може налякати, тому обов'язково перевіряйте новини та мапи повітряної тривоги, аби не сплутати із більшими загрозами сьогодення", - наголосили експерти.

Які умови необхідні для березневої грози

Спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру розповіли, що ранні грози трапляються не кожного року, але "в певних атмосферних умовах" - цілком можливі.

Уточнюється, що станом на сьогодні (четвер, 13 березня), є "всі ті умови, які потрібні, щоб сформувати слабкі грозові хмари":

тепла повітряна маса - впродовж останнього тижня температура суттєво перевищувала кліматичну норму, що створило нестабільний термічний профіль атмосфери (для формування грози в березні потрібно значно нагріти повітря, при цьому воно має бути обов'язково вологим);

- впродовж останнього тижня температура суттєво перевищувала кліматичну норму, що створило нестабільний термічний профіль атмосфери (для формування грози в березні потрібно значно нагріти повітря, при цьому воно має бути обов'язково вологим); висока вологість - попередні дощі наситили повітря вологою, що сприяє конвекційним процесам (вертикальним рухам в атмосфері, які здатні підіймати тепле вологе повітря на більші висоти);

- попередні дощі наситили повітря вологою, що сприяє конвекційним процесам (вертикальним рухам в атмосфері, які здатні підіймати тепле вологе повітря на більші висоти); фактор нестійкості - сонячне прогрівання поверхні підсилює вертикальні рухи повітря, а з наближенням фронтальних зон або локальних зон зниженого тиску можуть формуватися купчасто-дощові хмари - Cb (саме вони спричиняють грозову активність).

Публікація Укргідрометцентру (карта: facebook.com/UkrHMC)