Грім і блискавки? Синоптики розповіли, чи можлива березнева гроза в Україні

В Українському гідрометеорологічному центрі розповіли, чи можуть бути в Україні березневі грози. А також за яких умов може виникнути це явище.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.
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Згідно з інформацією Укргідрометцентру, грози в березні не є звичним для України явищем, однак можуть виникати в окремі аномально теплі роки.
"Сьогодні в Україні є умови для утворення гроз, хоча ще тільки 13 березня! Чому так? Зазвичай це явище більш характерне для пізньої весни та літа, однак бувають окремі випадки ранньої грози", - розповіли українцям.
Уточнюється, що нині численні прогностичні моделі підтверджують "ймовірність локальних грозових осередків". І хоча ця ймовірність не є високою, вона існує.
Водночас в УкрГМЦ повідомили, що березневі грози в Україні:
"Однак, неочікуваний грім може налякати, тому обов'язково перевіряйте новини та мапи повітряної тривоги, аби не сплутати із більшими загрозами сьогодення", - наголосили експерти.
Спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру розповіли, що ранні грози трапляються не кожного року, але "в певних атмосферних умовах" - цілком можливі.
Уточнюється, що станом на сьогодні (четвер, 13 березня), є "всі ті умови, які потрібні, щоб сформувати слабкі грозові хмари":
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи можливі в Україні руйнівні урагани.
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