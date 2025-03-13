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Грім і блискавки? Синоптики розповіли, чи можлива березнева гроза в Україні

Рання гроза може налякати неочікуваними блискавками чи громом (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

В Українському гідрометеорологічному центрі розповіли, чи можуть бути в Україні березневі грози. А також за яких умов може виникнути це явище.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.

Зміст

Чи можуть бути в Україні березневі грози

Згідно з інформацією Укргідрометцентру, грози в березні не є звичним для України явищем, однак можуть виникати в окремі аномально теплі роки.

"Сьогодні в Україні є умови для утворення гроз, хоча ще тільки 13 березня! Чому так? Зазвичай це явище більш характерне для пізньої весни та літа, однак бувають окремі випадки ранньої грози", - розповіли українцям.

Уточнюється, що нині численні прогностичні моделі підтверджують "ймовірність локальних грозових осередків". І хоча ця ймовірність не є високою, вона існує.

Водночас в УкрГМЦ повідомили, що березневі грози в Україні:

  • є слабкими;
  • не продукують багато блискавок;
  • не несуть такої ж загрози, як грози літнього сезону.

"Однак, неочікуваний грім може налякати, тому обов'язково перевіряйте новини та мапи повітряної тривоги, аби не сплутати із більшими загрозами сьогодення", - наголосили експерти.

Які умови необхідні для березневої грози

Спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру розповіли, що ранні грози трапляються не кожного року, але "в певних атмосферних умовах" - цілком можливі.

Уточнюється, що станом на сьогодні (четвер, 13 березня), є "всі ті умови, які потрібні, щоб сформувати слабкі грозові хмари":

  • тепла повітряна маса - впродовж останнього тижня температура суттєво перевищувала кліматичну норму, що створило нестабільний термічний профіль атмосфери (для формування грози в березні потрібно значно нагріти повітря, при цьому воно має бути обов'язково вологим);
  • висока вологість - попередні дощі наситили повітря вологою, що сприяє конвекційним процесам (вертикальним рухам в атмосфері, які здатні підіймати тепле вологе повітря на більші висоти);
  • фактор нестійкості - сонячне прогрівання поверхні підсилює вертикальні рухи повітря, а з наближенням фронтальних зон або локальних зон зниженого тиску можуть формуватися купчасто-дощові хмари - Cb (саме вони спричиняють грозову активність).

Публікація Укргідрометцентру (карта: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи можливі в Україні руйнівні урагани.

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