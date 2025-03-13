Гром и молнии? Синоптики рассказали, возможна ли мартовская гроза в Украине

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Могут ли быть в Украине мартовские грозы

Согласно информации Укргидрометцентра, грозы в марте не являются привычным для Украины явлением, однако могут возникать в отдельные аномально теплые годы.

"Сегодня в Украине есть условия для образования гроз, хотя еще только 13 марта! Почему так? Обычно это явление более характерно для поздней весны и лета, однако бывают отдельные случаи ранней грозы", - рассказали украинцам.

Уточняется, что сейчас многочисленные прогностические модели подтверждают "вероятность локальных грозовых очагов". И хотя эта вероятность не является высокой, она существует.

Вместе с тем в УкрГМЦ сообщили, что мартовские грозы в Украине:

являются слабыми;

не продуцируют много молний;

не несут такой же угрозы, как грозы летнего сезона.

"Однако, неожиданный гром может напугать, поэтому обязательно проверяйте новости и карты воздушной тревоги, чтобы не спутать с большими угрозами настоящего", - отметили эксперты.

Какие условия нужны для мартовской грозы

Специалисты Украинского гидрометеорологического центра рассказали, что ранние грозы случаются не каждый год, но "в определенных атмосферных условиях" - вполне возможны.

Уточняется, что по состоянию на сегодня (четверг, 13 марта), есть "все те условия, которые нужны, чтобы сформировать слабые грозовые облака":

теплая воздушная масса - в течение последней недели температура существенно превышала климатическую норму, что создало нестабильный термический профиль атмосферы (для формирования грозы в марте нужно значительно нагреть воздух, при этом он должен быть обязательно влажным);

- в течение последней недели температура существенно превышала климатическую норму, что создало нестабильный термический профиль атмосферы (для формирования грозы в марте нужно значительно нагреть воздух, при этом он должен быть обязательно влажным); высокая влажность - предыдущие дожди насытили воздух влагой, что способствует конвекционным процессам (вертикальным движениям в атмосфере, которые способны поднимать теплый влажный воздух на большие высоты);

- предыдущие дожди насытили воздух влагой, что способствует конвекционным процессам (вертикальным движениям в атмосфере, которые способны поднимать теплый влажный воздух на большие высоты); фактор неустойчивости - солнечный прогрев поверхности усиливает вертикальные движения воздуха, а с приближением фронтальных зон или локальных зон пониженного давления могут формироваться кучево-дождевые облака - Cb (именно они вызывают грозовую активность).

Публикация Укргидрометцентра (карта: facebook.com/UkrHMC)