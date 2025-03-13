RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Гром и молнии? Синоптики рассказали, возможна ли мартовская гроза в Украине

Ранняя гроза может напугать неожиданными молниями или громом (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали, могут ли быть в Украине мартовские грозы. А также при каких условиях может возникнуть это явление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.

Содержание

Могут ли быть в Украине мартовские грозы

Согласно информации Укргидрометцентра, грозы в марте не являются привычным для Украины явлением, однако могут возникать в отдельные аномально теплые годы.

"Сегодня в Украине есть условия для образования гроз, хотя еще только 13 марта! Почему так? Обычно это явление более характерно для поздней весны и лета, однако бывают отдельные случаи ранней грозы", - рассказали украинцам.

Уточняется, что сейчас многочисленные прогностические модели подтверждают "вероятность локальных грозовых очагов". И хотя эта вероятность не является высокой, она существует.

Вместе с тем в УкрГМЦ сообщили, что мартовские грозы в Украине:

  • являются слабыми;
  • не продуцируют много молний;
  • не несут такой же угрозы, как грозы летнего сезона.

"Однако, неожиданный гром может напугать, поэтому обязательно проверяйте новости и карты воздушной тревоги, чтобы не спутать с большими угрозами настоящего", - отметили эксперты.

Какие условия нужны для мартовской грозы

Специалисты Украинского гидрометеорологического центра рассказали, что ранние грозы случаются не каждый год, но "в определенных атмосферных условиях" - вполне возможны.

Уточняется, что по состоянию на сегодня (четверг, 13 марта), есть "все те условия, которые нужны, чтобы сформировать слабые грозовые облака":

  • теплая воздушная масса - в течение последней недели температура существенно превышала климатическую норму, что создало нестабильный термический профиль атмосферы (для формирования грозы в марте нужно значительно нагреть воздух, при этом он должен быть обязательно влажным);
  • высокая влажность - предыдущие дожди насытили воздух влагой, что способствует конвекционным процессам (вертикальным движениям в атмосфере, которые способны поднимать теплый влажный воздух на большие высоты);
  • фактор неустойчивости - солнечный прогрев поверхности усиливает вертикальные движения воздуха, а с приближением фронтальных зон или локальных зон пониженного давления могут формироваться кучево-дождевые облака - Cb (именно они вызывают грозовую активность).

Публикация Укргидрометцентра (карта: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее мы рассказывали, возможны ли в Украине разрушительные ураганы.

Читайте также, какие температурные рекорды были установлены недавно в разных городах Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеНепогода в УкраинеМетеоролог