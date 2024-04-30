Без гріховних насолод. Легендарний Тайсон побідкався через обмеження для повернення в ринг

Культовий американський боксер Майк Тайсон розповів про суворі умови підготовки до поєдинку проти блогера Джейка Пола. Бій нещодавно отримав статус професіонального.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на talkSPORT .

57-річний американець оголосив про добровільну відмову від низки пристрастей. Під забороною опинилися легкі наркотики та навіть статеві відносини.

"Зараз я веду дисциплінований стиль життя: ось вже 6 тижнів я не "кайфую" і не займаюся сексом. Я не робив цього зі самого дитинства. Я ненавиджу відсутність можливості палити. Але я прикидаюсь, наче мені це до вподоби. Ненавиджу, що не можу спати зі своєю дружиною, але роблю вигляд, що мені це подобається", – заявив "Залізний Майк".

Тайсон вийде в ринг 20 липня після понад трирічної паузи. Організований Netflix вечір боксу відбудеться в Техасі. Поєдинок проти Пола складатиметься з восьми двохвилинних раундів.

Хто такий Майк Тайсон

Уродженець Брукліна, один із найвідоміших і найупізнаваніших боксерів усіх часів. На професіональному рівні дебютував у березні 1985 року. Останній бій провів у 2005-му.

Перший титул завоював через рік після появи в професіоналах. У 1987-му до поясу WBC додав чемпіонські звання за версіями WBA та IBF, а ще за рік – титул The Ring. У 1987-1990 рр. був абсолютним чемпіоном світу. Здолав 11 бійців за титул чемпіона світу в хевівейті.

На піку кар'єри мав проблеми з наркотиками та законом, сидів у в'язниці за зґвалтування та побиття людей. Пізніше пройшов реабілітацію, став веганом і прийняв іслам. Зібрав колекцію камео в голівудських стрічках ("Крокодил Данді в Лос-Анджелесі", "Роккі Бальбоа", "Похмілля у Вегасі").