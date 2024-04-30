Без порочных услад. Легендарный Тайсон пожаловался на ограничений для возвращения в ринг

Культовый американский боксер Майк Тайсон рассказал о суровых условиях подготовки к поединку против блогера Джейка Пола. Бой недавно получил статус профессионального.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на talkSPORT .

57-летний американец объявил о добровольном отказе от ряда страстей. Под запретом оказались легкие наркотики и даже половое отношения.

"Сейчас я веду дисциплинированный стиль жизни: вот уже 6 недель я не "кайфую" и не занимаюсь сексом. Я не делал этого с самого детства. Я ненавижу отсутствие возможности курить. Но я притворяюсь, будто мне это нравится. Ненавижу, что не могу спать со своей женой, но делаю вид, что мне это нравится", – заявил "Железный Майк".

Тайсон выйдет в ринг 20 июля после более чем трехлетней паузы. Организованный Netflix вечер бокса состоится в Техасе. Поединок против Пола будет состоять из восьми двухминутных раундов.

Кто такой Майк Тайсон

Уроженец Бруклина, один из самых известных и узнаваемых боксеров всех времен. На профессиональном уровне дебютировал в марте 1985 года. Последнее сражение провело в 2005-м.

Первый титул завоевал спустя год после появления в профессионалах. В 1987-м к поясу WBC добавил чемпионские звания по версиям WBA и IBF, а еще год спустя – титул The Ring. В 1987–1990 гг. был абсолютным чемпионом мира. Одолел 11 бойцов за титул чемпиона мира в хевивейте.

На пике карьеры имел проблемы с наркотиками и законом, сидел в тюрьме за изнасилование и избиение людей. Позже прошел реабилитацию, стал веганом и принял ислам. Собрал коллекцию камео в голливудских лентах ("Крокодил Данди в Лос-Анджелесе", "Рокки Бальбоа", "Мальчишник в Вегасе").