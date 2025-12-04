Гріх або міф? ПЦУ пояснила, чи можна розпочинати нові справи у великі свята

Православна Церква України пояснила, чи правдиве твердження про те, що "у великі свята не можна розпочинати нових справ".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ПЦУ у Facebook.
Українцям розповіли, що поняття "свято" для вірян не прирівнюється до:
"Християнське розуміння свята, найперше, зосереджене у спонуканні нас до пізнання пов'язаних з певним особливим днем істин, до наслідування прикладу життя і чеснот святих", - пояснили у ПЦУ.
Згідно з інформацією Православної Церкви України, розпочинати нові справи можна і потрібно завжди. Особливо, якщо ці справи мають добрі й корисні наміри.
"Якщо поглянемо на церковний календар, то побачимо, що кожен день року є присвяченим Господу нашому Ісусу Христу, Його Пречистій Матері, прославленням євангельських подій, спогадам про того чи іншого з тисяч святих", - нагадали у ПЦУ.
Отже, якби діяла логіка "святкування бездіяльністю", то нічого б ніколи не робилося й "ніякої користі б у світі не чинилося".
Тобто твердження про те, що "у великі свята не можна розпочинати нових справ" - це міф.
У ПЦУ поділились, що в цілому шанування церковних свят ніяк не пов'язане:
Тож для добрих, корисних і богоугодних справ немає "вихідних", а розпочинати й творити добрі діла можна та потрібно завжди.
"Сам Господь сказав: "Субота для людини, а не людина для суботи" (Мк. 2: 27), вказуючи на те, що замість суто формального дотримання старозавітного закону суботнього дня (як це робили книжники й фарисеї), замість "не робити нічого", потрібно творити справи добра і милосердя, освячуючи святковий день богоугодними ділами", - повідомили у ПЦУ.
Уточнюється, що сам Спаситель власним прикладом чудесних зцілень та інших добрих справ вказував на це неодноразово (про що свідчить Писання).
Отже, значення недільного і всякого святкового дня:
Розпочинаючи будь-яку нову справу у ПЦУ радять не забувати:
Насамкінець українцям нагадали текст молитви перед початком будь-якої справи.
"Господи Ісусе Христе, Боже наш, прийми усердне моління наше і благослови добрий намір і діло рабів Твоїх (імена), щоб успішно розпочати і без усякої перешкоди на славу Твою завершити.
Тим, що трудяться, сприяй, і діла рук їх направ і до завершення силою Пресвятого Твого Духа скоро привести сподоби.
Твоє бо є, щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і Тобі славу возсилаємо з Безпочатковим Твоїм Отцем і Пресвятим і Благим, і Животворчим Твоїм Духом нині і повсякчас, і на віки віків".
