Грех или миф? ПЦУ объяснила, можно ли начинать новые дела в большие праздники

Некоторые считают, что в большой праздник новое дело лучше не начинать (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Православная Церковь Украины объяснила, правдиво ли утверждение о том, что "в большие праздники нельзя начинать новых дел".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПЦУ в Facebook.

Что означает понятие "праздник" для верующих

Украинцам рассказали, что понятие "праздник" для верующих не приравнивается:

  • к развлечениям;
  • к отдыху;
  • к случаю для поздравлений;
  • к застолью.

"Христианское понимание праздника, прежде всего, сосредоточено в побуждении нас к познанию связанных с определенным особым днем истин, к подражанию примеру жизни и добродетели святых", - объяснили в ПЦУ.

Когда можно начинать новые дела

Согласно информации Православной Церкви Украины, начинать новые дела можно и нужно всегда. Особенно, если эти дела имеют добрые и полезные намерения.

"Если взглянем на церковный календарь, то увидим, что каждый день года посвящен Господу нашему Иисусу Христу, Его Пречистой Матери, прославлениям евангельских событий, воспоминаниям о том или ином из тысяч святых", - напомнили в ПЦУ.

Следовательно, если бы действовала логика "празднования бездействием", то ничего бы никогда не делалось и "никакой пользы бы в мире не совершалось".

То есть утверждение о том, что "в большие праздники нельзя начинать новых дел" - это миф.

"Празднование бездействием" - это миф (иллюстрация: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Стоит ли откладывать дела на "после праздников"

В ПЦУ поделились, что в целом почитание церковных праздников никак не связано:

  • с необходимостью откладывания важных дел;
  • с бездействием;
  • с бездельем;
  • с бесполезным времяпрепровождением.

Поэтому для добрых, полезных и богоугодных дел нет "выходных", а начинать и творить добрые дела можно и нужно всегда.

Чем на самом деле важны праздничные дни

"Сам Господь сказал: "Суббота для человека, а не человек для субботы" (Мк. 2: 27), указывая на то, что вместо чисто формального соблюдения ветхозаветного закона субботнего дня (как это делали книжники и фарисеи), вместо "не делать ничего", нужно творить дела добра и милосердия, освящая праздничный день богоугодными делами", - сообщили в ПЦУ.

Уточняется, что сам Спаситель собственным примером чудесных исцелений и других добрых дел указывал на это неоднократно (о чем свидетельствует Писание).

Следовательно, значение воскресного и всякого праздничного дня:

  • не в том, чтобы просто не делать никакой работы или не начинать новых важных дел;
  • в том, чтобы в этот день поблагодарить Господа и послужить своим ближним (а затем и Богу) добрыми делами, которые приумножают святость как в самом человеке, так и в окружающем мире.

Что стоит сделать, начиная новое дело

Начиная любое новое дело в ПЦУ советуют не забывать:

  • поблагодарить Бога за эту возможность;
  • попросить: "Господи, благослови!".

В завершение украинцам напомнили текст молитвы перед началом любого дела.

"Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими усердное моление наше и благослови доброе намерение и дело рабов Твоих (имена), чтобы успешно начать и без всякого препятствия во славу Твою завершить.

Трудящимся содействуй, и дела рук их направь и к завершению силою Пресвятого Твоего Духа скоро привести сподоби.

Твое бо есть, чтобы миловать и спасать нас, Боже наш, и Тебе славу возсылаем с Безначальным Твоим Отцом и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом ныне и присно и во веки веков".

Публикация ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Напомним, ранее мы рассказывали, чем особенный Рождественский пост и как нужно вести себя в этот период каждому украинцу (в том числе детям, беременным, военнослужащим или больным людям).

Кроме того, мы объясняли, почему изменилась дата Дня святого Николая и когда отмечать этот праздник теперь.

Читайте также о самых важных днях и церковных праздниках в декабре 2025 года (полный список по новому календарю).

