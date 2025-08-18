Гриби лисички мають небезпечного "двійника": як не принести з лісу отруту

Лисички є одними з найвідоміших та найулюбленіших грибів в українських лісах. Вони захоплюють своїм насиченим жовтим кольором та характерним, злегка перцевим смаком.

Як відрізнити лисичку від гриба-лисохвоста? Кому не слід їсти лисички через проблеми з травленням або проблеми зі здоров'ям, розповідає РБК-Україна з посиланням на Strona Zdrowia.

Як виглядають справжні лисички?

Молоді лисички мають опуклі капелюшки, часто майже напівсферичні. У міру дозрівання капелюшки стають більшими та трохи увігнутими, а у дорослих плодових тіл вони набувають лійкоподібної форми зі злегка хвилястими краями.

Варто пам'ятати, що лисички вирізняються своїм жовтим кольором, від ніжного блідо-жовтого до більш насиченого іржаво-жовтого. Нижня сторона лисички покрита характерними зябрами, що тягнуться від ніжки до краю шапки, зазвичай схожого кольору на шапку та ніжку.

Ці гриби не лише захоплюють своїм смаком, але й пропонують численні поживні переваги. Вони є джерелом натурального вітаміну С. Крім того, лисички забезпечують значну кількість калію та вітаміну D2 (ергокальциферолу), що сприяє мікоризному симбіозу між грибом і деревом і підтримує правильний метаболізм кальцію в організмі людини.

Вони також містять ергостерол у формі, яка проявляє фунгіцидні та інсектицидні властивості, ймовірно, захищаючи їх від шкідників.

З чим можна сплутати лисички?

Лисички часто плутають з іншими, подібними видами. Одним з найчастіше згадуваних двійників є лисичка помаранчеволиста. Хоча на перший погляд вона нагадує лисичку, вона відрізняється кількома характеристиками.

Перш за все, вона стрункіша та яскраво-помаранчева, на відміну від відносно масивної лисички. Її плодове тіло менш компактне та гнучкіше, а зябра мають тонку структуру, яка чітко проходить уздовж стебла.

Лисичка росте в подібних місцях, що й лисичка, на стовбурах дерев, старій деревині або в лісовому ґрунті, що збільшує ризик плутанини під час збору врожаю.

Однак її зовнішній вигляд і текстура є характерними - на відміну від лисички, лисичка помаранчеволиста набагато менш компактна та пружна (їй бракує жорсткості, характерної для лисичок). Тому варто звертати увагу на деталі під час збору грибів.

Лисичку помаранчевого кольору, яку іноді плутають з лисичкою звичайною, не слід вживати за жодних обставин. Вживання цього гриба у великих кількостях може спричинити типові симптоми отруєння грибами, такі як нудота, блювота, біль у животі та інші нездужання.

Це пояснюється тим, що гриб містить арабітол, сполуку, що класифікується як цукровий спирт, який може спричинити симптоми отруєння.

Кому не слід їсти лисички?

Лисички важко перетравлюються, оскільки їхні клітинні стінки містять хітин, через що вони довше залишаються в травному тракті. З цієї причини їх не рекомендують літнім людям, дітям віком до 7 років або людям з проблемами травлення.

Хоча споживання грибів слід обмежувати в дієті при подагрі, лисички в цьому відношенні більш безпечні, оскільки містять значно менше пуринових сполук, ніж багато інших видів.