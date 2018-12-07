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Грибаускайте вручила Порошенко высшую госнаграду Литвы

Новости » Политика    07.12.2018 - 13:52
Грибаускайте вручила Порошенко высшую госнаграду Литвы
Фото: Петр Порошенко и Даля Грибаускайте (president.gov.ua)

Грибаускайте вручила Порошенко орден Витовта Великого

Президент Литвы Даля Грибаускайте вручила президенту Украины Петру Порошенко высшую госнаграду Литвы - орден Витовта Великого. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы главы государства.

"Во время официального визита президента Литовской Республики в Украину Даля Грибаускайте вручила президенту Украины Петру Порошенко орден Витовта Великого", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Порошенко получил орден за личный вклад в укрепление и развитие отношений между Украиной и Литвой и за углубление политического, культурного и экономического сотрудничества между странами.

Грибаускайте отметила, что это награда всем украинцам за мужество, за сопротивление и борьбу за свободу своей страны.

Сообщается, что орден Витовта Великого является высшей государственной наградой Литвы.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко вручил Грибаускайте орден Свободы, который является высшим орденом Украины, которым могут быть награждены иностранцы.

Как сообщалось, Грибаускайте сегодня находится с официальным визитом в Киеве.

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Новости Украины Порошенко ПетрЛитваДаля Грибаускайте
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