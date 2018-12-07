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Грібаускайте вручила Порошенку вищу держнагороду Литви

Новини » Політика    07.12.2018 - 13:52
Грібаускайте вручила Порошенку вищу держнагороду Литви
Фото: Петро Порошенко та Даля Грібаускайте (president.gov.ua)

Грібаускайте вручила Порошенку орден Вітовта Великого

Президент Литви Даля Грібаускайте вручила президенту України Петру Порошенку вищу держнагороду Литви - орден Вітовта Великого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби глави держави.

"Під час офіційного візиту президента Литовської Республіки в Україну Даля Грібаускайте вручила президентові України Петру Порошенку орден Вітовта Великого", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Порошенко отримав орден за особистий внесок в зміцнення та розвиток відносин між Україною та Литвою і за поглиблення політичного, культурного та економічного співробітництва між країнами.

Грібаускайте зазначила, що це нагорода всім українцям за мужність, за опір та боротьбу за свободу своєї країни.

Повідомляється, що орден Вітовта Великого є вищою державною нагородою Литви. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко вручив Грібаускайте орден Свободи, який є вищим орденом України, яким можуть бути нагороджені іноземці.

Як повідомлялося, Грібаускайте сьогодні перебуває з офіційним візитом у Києві

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