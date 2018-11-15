Гриб отказался свидетельствовать в суде в России

Фото: Павел Гриб (facebook/Игор Гриб)

Павел Гриб не признает своей вины

Незаконно удерживаемый в России 20-летний украинец Павел Гриб отказался свидетельствовать в российском суде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сегодня, 15 ноября, в Северокавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону состоялось судебное заседание по делу Павла Гриба. Его обвиняют в терроризме, однако, украинец не признает свою вину.

"Я не виноват и не хочу давать никаких показаний", - отметил он.

Отметим, 23 июля суд вернул дело Гриба в прокуратуру через процессуальную ошибку. В частности, органами предварительного следствия РФ ошибочно была применена редакция уголовного закона, которая не действовала на момент совершения вменяемому подсудимому деяния. В конце октября дело вернулось в суд.

Напомним, 7 ноября Северо-Кавказский окружной военный суд России продлил на 6 месяцев арест политзаключенному Павла Гриба. Впоследствии Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с этим.

По версии российского следствия, с 27 марта по 15 мая 2017 года Гриб, находясь на территории Украины, через интернет призывал девушку привести в действие самодельное взрывное устройство на выпускном вечере 30 июня. Гриб был арестован, ранее находился в СИЗО Краснодарского края, затем был этапирован в Ростовскую область.