ГПУ направила в суд дело депутата Бабенко

Фото: взятка детективу НАБУ (facebook.com nabu.gov.ua)

Олег Бабенко и брат экс-народного депутата Александра Дубового Павла предлагали 500 тысяч долларов взятки детективу НАБУ

Генеральная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении депутата Одесского областного совета Олега Бабенко и его сообщника, брата экс-народного депутата Александра Дубового Павла в предложении 500 тыс. долларов взятки детективу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Генпрокуратуры Андрея Лысенко в Facebook.

"Генпрокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении депутата Одесского областного совета и его сообщника за предложение предоставить 500 тысяч долларов взятки должностному лицу НАБУ", - сообщил он.

Напомним, 12 января 2018 года следователи ГПУ по материалам детективов НАБУ, которые работали в составе совместной следственной группы, сообщили о подозрении действующему депутату Одесского областного совета и его подельнику в предложения неправомерной выгоды детективу НАБУ за совершение действий последним с использованием собственного служебного положения в интересах тех, кто предлагает взятку.

Взятка сотруднику НАБУ предлагалась в обмен на снятие ареста со счетов частного общества в размере 185 млн гривен. По данным следствия, общество подозревают в коррупционной схеме с завладением средствами бюджета города Одесса.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины. После вручения уведомления о подозрении одному из участников данного преступления удалось скрыться. Тогда он был объявлен в розыск.

15 июня 2018 года детективы НАБУ совместно с сотрудниками контрразведки Службы безопасности Украины задержали предполагаемого сообщника депутата Одесского областного совета. Позже стало известно, что по делу о предложении взятки детективу НАБУ в размере 500 тыс. долларов задержан двоюродный брат бывшего народного депутата Александра Дубового Павел.