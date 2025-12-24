Ґрету Тунберг відпустили після арешту в Лондоні на пропалестинській акції протесту відпустили після арешту в Лондоні на пропалестинській акції протесту

Британська група Prisoners for Palestine (В'язні Палестини) заявила, що активістку заарештували на підставі антитерористичного законодавства через плакат із написом: "I support the Palestine Action prisoners. I oppose genocide" ("Я підтримую в’язнів Palestine Action. Я проти геноциду").

Британський уряд раніше визнав організацію Palestine Action терористичною.

Поліція також повідомила про затримання ще двох осіб, яких підозрюють у киданні червоної фарби в будівлю. За словами правоохоронців, 22-річну жінку пізніше заарештували за демонстрацію плаката на підтримку забороненої організації.

У Prisoners for Palestine заявили, що будівлю обрали ціллю, оскільки її використовувала страхова компанія, яка, за твердженням активістів, надавала послуги британському підрозділу ізраїльської оборонної компанії Elbit Systems. Компанія наразі не прокоментувала ці заяви.

Як Ґрета Тунберг стала відомою

Активістка Ґрета Тунберг прославилась у 2018 році після початку щотижневих кліматичних протестів біля парламенту Швеції. Минулого року британський суд виправдав її у справі про порушення громадського порядку, визнавши, що поліція не мала повноважень для арешту під час попередньої акції протесту в Лондоні.

У жовтні Тунберг затримали разом із 478 іншими людьми та депортували з Ізраїлю після її участі в активістському конвої суден Global Sumud Flotilla, який намагався доправити гуманітарну допомогу до сектора Газа. Ізраїль неодноразово заперечував звинувачення у геноциді.