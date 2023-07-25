Грету Тунберг оштрафували через "кліматичний" протест і непокору поліції

Шведську екоактивістку Грету Тунберг оштрафували через непокору поліції. Вона відмовилась покинути "кліматичний" протест в порту Мальме. За кілька годин після цього її затримали на іншій акції протесту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Мітинг, організований групою екологічних активістів "Поверни собі майбутнє" намагався заблокувати входи та виходи до порту в шведському місті Мальме в знак протесту через використання викопного палива.

"Ми вирішили не бути сторонніми спостерігачами, а натомість фізично зупинити інфраструктуру, що працює на викопному паливі. Ми відвойовуємо майбутнє", - заявила Тунберг.

Правоохоронці звинуватили активісту в непокорі. У поліції стверджують, що вона відмовилась виконати наказ покинути протест. Тунберг заперечила звинувачення, однак її визнали винною та зобов’язали сплатити штраф розміром в 2500 шведських крон (240 доларів США).

Вже за кілька годин після цього випадку Грета Тунберг взяла участь у ще одній акції протесту, де була затримана працівниками правоохоронних органів. В обох випадках вона була частиною групи протестувальників, які блокували дорогу для нафтових вантажівок в порту Мальме.

Візит Грети Тунберг в Україну

Президент України Володимир Зеленський 29 червня зустрівся з екоактивісткою Ґретою Тунберг, віце-президентом Європейського парламенту Гайді Гаутала та іншими екоактивістами. Він звернув їхню увагу на катастрофічні наслідки підриву Каховської ГЕС, із якими зіткнулися жителі Херсонської області.

Тунберг заявила, що реакція світу на підрив російськими терористами Каховської ГЕС була недостатньою.