Гретта Тунберг про підрив росіянами Каховської ГЕС: реакція світу була недостатньою
Реакція світу на підрив російськими терористами Каховської ГЕС була недостатньою. Такі жахливі дії залишають світове суспільство без слів.
Про це заявила шведська екоактивістка Грета Тунберг, відповідаючи на питання РБК-Україна.
"Я не вважаю, що реакція світу на цей екоцид була достатньою. Я не думаю, що взагалі якась реакція може бути достатньою, тому що такі жахливі дії лишають нас слів", - заявила вона.
Тунберг вважає, що важко реагувати на речі, які відбуваються, особливо для людей, які переживають їх.
"Тому я вважаю, що ми маємо зробити більше для людей, які постраждали в результаті цієї катастрофи, розповідати їх історії, та розповсюджувати інформацію стосовно того, що відбувається тут. Тому, ні, я не вважаю реакцію достатньою", - заявила вона.
Екоактивістка підкреслила, що світ має робити все, що в силах, розповідати про те, що відбувається.
"Також, ми маємо пам’ятати, що цей випадок не унікальний. На жаль, це лише один з жахів бойових дій, які досі продовжуються на території України, та злочинів, які Росія скоює проти українців", - заявила Тунберг.
Підрив Каховської ГЕС
Внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС, Херсон й частину населених пунктів було затоплено. Рівень води піднявся не декілька метрів. Наразі вода майже відступила, а рятувальники й комунальні служби продовжують боротися з наслідками катастрофи, які спричинив ворог.
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