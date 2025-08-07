Грецький йогурт чи кефір: що насправді корисніше для здоров'я?

Як виготовляють грецький йогурт

Грецький йогурт виготовляють шляхом проціджування звичайного йогурту (до трьох разів) для видалення сироватки. Цей процес призводить до більш кремової консистенції та вищого вмісту білка, ніж звичайний йогурт.

Оскільки сироватка містить молочний цукор, процес проціджування зменшує вміст природного цукру, що полегшує його перетравлення людьми з непереносимістю лактози.

Такий йогурт є багатим джерелом як білка, так і пробіотиків. Порівняно з кефіром, він значно містить більше білка.

Пів склянки грецького йогурту містить більш ніж удвічі більше білка, ніж 1/2 склянки кефіру.

У 100 г грецького йогурту міститься:

калорій - 73

- 73 білки - 9,95 г

- 9,95 г вуглеводів - 3,94 г

- 3,94 г жири - 1,92 г

- 1,92 г жири - 1,23 г

- 1,23 г вітамін B2 - 0,23 мг

- 0,23 мг вітамін B12 - 0,52 мкг

- 0,52 мкг вітамін A - 90 мкг

- 90 мкг кальцій - 115 мг

- 115 мг цинк - 0,6 мг

- 0,6 мг фосфор - 137 мг

- 137 мг селен - 12,4 мкг

Чим корисний кефір

Кефір виготовляють шляхом ферментації молока за допомогою кефірних грибків. Це особливі симбіотичні культури бактерій і дріжджів, які надають кефіру характерного смаку, консистенції та корисних властивостей.

Хоча грецький йогурт перевершує за вмістом білка, але кефір багатший на пробіотики, що робить його кращим для кишечника.

Він також є кращим джерелом кальцію та вітаміну D, ніж грецький йогурт. Триваліший процес ферментації пробіотичних культур у кефірі збагачує вміст кальцію.

У 100 г знежиреного звичайного кефіру міститься:

калорій - 43

- 43 білків - 3,79 г

- 3,79 г вуглеводів - 4,77 г

- 4,77 г жири - 1,02 г

1,02 г вітамін B2 - 0,29 мг

- 0,29 мг вітамін B12 - 0,29 мкг

- 0,29 мкг вітамін A - 171 мкг

- 171 мкг вітамін D - 41 МО

41 МО кальцій: 130 м

130 м цинк - 0,46 мг

0,46 мг фосфор - 105 мг

- 105 мг селен - 3,6 мкг

Який продукт корисніший

Високий вміст білка в грецькому йогурті допоможе вам довше відчувати себе бадьорим та ситим, тоді як більше пробіотиків у кефірі чудово підходить для підтримки здорового кишкового мікробіому.

Нутриціолог Керолайн Марголіс розповіла, що включення двох цих продуктів разом із великою кількістю пребіотичної клітковини з рослинної їжі, допоможе підтримувати ваш кишечник у відмінному стані, що позитивно вплине на загальний стан вашого імунного здоров'я.

При схудненні варто обирати краще кефір, адже він менш калорійний.