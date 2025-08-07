Греческий йогурт или кефир: что на самом деле полезнее для здоровья?

Как изготавливают греческий йогурт

Греческий йогурт изготавливают путем процеживания обычного йогурта (до трех раз) для удаления сыворотки. Этот процесс приводит к более кремовой консистенции и более высокому содержанию белка, чем обычный йогурт.

Поскольку сыворотка содержит молочный сахар, процесс процеживания уменьшает содержание природного сахара, что облегчает его переваривание людьми с непереносимостью лактозы.

Такой йогурт является богатым источником как белка, так и пробиотиков. По сравнению с кефиром, он значительно содержит больше белка.

Полстакана греческого йогурта содержит более чем вдвое больше белка, чем 1/2 стакана кефира.

В 100 г греческого йогурта содержится:

калорий -73

-73 белки - 9,95 г

- 9,95 г углеводов - 3,94 г

- 3,94 г жиры - 1,92 г

- 1,92 г жиры - 1,23 г

- 1,23 г витамин B2 -0,23 мг

-0,23 мг витамин B12 - 0,52 мкг

- 0,52 мкг витамин A - 90 мкг

- 90 мкг кальций - 115 мг

- 115 мг цинк -0,6 мг

-0,6 мг фосфор - 137 мг

- 137 мг селен - 12,4 мкг

Чем полезен кефир

Кефир изготавливают путем ферментации молока с помощью кефирных грибков. Это особые симбиотические культуры бактерий и дрожжей, которые придают кефиру характерный вкус, консистенцию и полезные свойства.

Хотя греческий йогурт превосходит по содержанию белка, но кефир богаче пробиотиками, что делает его лучшим для кишечника.

Он также является лучшим источником кальция и витамина D, чем греческий йогурт. Более длительный процесс ферментации пробиотических культур в кефире обогащает содержание кальция.

В 100 г обезжиренного обычного кефира содержится:

калорий - 43

- 43 белков -3,79 г

-3,79 г углеводов - 4,77 г

- 4,77 г жиры - 1,02 г

1,02 г витамин B2 - 0,29 мг

- 0,29 мг витамин B12 - 0,29 мкг

- 0,29 мкг витамин A -171 мкг

-171 мкг витамин D - 41 МЕ

41 МЕ кальций: 130 г

130 г цинк - 0,46 мг

0,46 мг фосфор - 105 мг

- 105 мг селен - 3,6 мкг

Какой продукт полезнее

Высокое содержание белка в греческом йогурте поможет вам дольше чувствовать себя бодрым и сытым, тогда как больше пробиотиков в кефире прекрасно подходит для поддержания здорового кишечного микробиома.

Нутрициолог Кэролайн Марголис рассказала, что включение двух этих продуктов вместе с большим количеством пребиотической клетчатки из растительной пищи, поможет поддерживать ваш кишечник в отличном состоянии, что положительно повлияет на общее состояние вашего иммунного здоровья.

При похудении стоит выбирать лучше кефир, ведь он менее калорийный.