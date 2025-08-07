Греческий йогурт или кефир: что на самом деле полезнее для здоровья?

Кефир и греческий йогурт давно стали фаворитами среди сторонников правильного питания. Они улучшают пищеварение, поддерживают иммунитет и содержат пробиотики. Но в чем между ними разница, и какой из них действительно полезнее?
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Real simple.
Греческий йогурт изготавливают путем процеживания обычного йогурта (до трех раз) для удаления сыворотки. Этот процесс приводит к более кремовой консистенции и более высокому содержанию белка, чем обычный йогурт.
Поскольку сыворотка содержит молочный сахар, процесс процеживания уменьшает содержание природного сахара, что облегчает его переваривание людьми с непереносимостью лактозы.
Такой йогурт является богатым источником как белка, так и пробиотиков. По сравнению с кефиром, он значительно содержит больше белка.
Полстакана греческого йогурта содержит более чем вдвое больше белка, чем 1/2 стакана кефира.
В 100 г греческого йогурта содержится:
Кефир изготавливают путем ферментации молока с помощью кефирных грибков. Это особые симбиотические культуры бактерий и дрожжей, которые придают кефиру характерный вкус, консистенцию и полезные свойства.
Хотя греческий йогурт превосходит по содержанию белка, но кефир богаче пробиотиками, что делает его лучшим для кишечника.
Он также является лучшим источником кальция и витамина D, чем греческий йогурт. Более длительный процесс ферментации пробиотических культур в кефире обогащает содержание кальция.
В 100 г обезжиренного обычного кефира содержится:
Высокое содержание белка в греческом йогурте поможет вам дольше чувствовать себя бодрым и сытым, тогда как больше пробиотиков в кефире прекрасно подходит для поддержания здорового кишечного микробиома.
Нутрициолог Кэролайн Марголис рассказала, что включение двух этих продуктов вместе с большим количеством пребиотической клетчатки из растительной пищи, поможет поддерживать ваш кишечник в отличном состоянии, что положительно повлияет на общее состояние вашего иммунного здоровья.
При похудении стоит выбирать лучше кефир, ведь он менее калорийный.
