Грецькі танкери зменшили кількість перевезень російської нафти після листів з США, - ЗМІ

За даними агентства, цього місяця кількість грецьких нафтових танкерів, які прямуватимуть до РФ, скоротиться на чверть порівняно з минулим місяцем і на 60% порівняно з червнем.

Це має викликати занепокоєння у чиновників у Кремлі, оскільки Росія все ще залежить від допомоги іноземних операторів суден, щоб доставити всі свою нафту на світовий ринок.

Варто зауважити, що раніше Міністерство фінансів США відправило власникам танкерів листи з проханням пояснити, що вони зробили для дотримання встановленого "Групою семи" граничного рівня цін на російську нафту. Тоді представники двох афінських компаній заявили, що вони діють обережно, оцінюючи ситуацію.

Однак слідуючи зі спостережень вже зараз ясно, що грецькі танкери перевезуть лише 15 вантажів флагманської московської нафти Urals, завантаженої з портів Балтійського та Чорного морів у листопаді. Тоді як у жовтні їх було 20.

Стеля цін на російську нафту

Цей механізм дозволяє третім країнам купувати російське паливо, використовуючи західне страхування суден. При цьому встановлений ціновий ліміт: 60 доларів за барель сирої нафти, 45 доларів за барель важкого палива і 100 доларів за барель легкого палива, такого як бензин і дизельне паливо.

Санкції США проти російської нафтової галузі

Міністр фінансів США Джанет Єллен нещодавно заявила, що Вашингтон готується вжити жорстких заходів за порушення встановленої цінової стелі на нафту.

За інформацією Reuters, Міністерство фінансів США запросило судноплавні компанії з 30 країн інформацію приблизно про сотню суден, підозрюваних у транспортуванні російської нафти з перевищенням цінової стелі.

Нещодавно Reuters писало, що ціна основного російського експортного сорту нафти Urals повернулася до встановленого країнами G7 санкційного рівня 60 доларів за барель.

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