На Грецию обрушились сильные снегопады

Из-за снежных заносов в некоторых районах Греции запретили движение автомобилей и фур.

На севере Греции температура упала до -20 градусов, в то время как ураганные ветры обрушивались на острова Греции с порывами, достигающими 118 километров в час.

Между тем, на севере Греции из-за непогоды пришлось отменить ряд паромных сообщений, отключить электроэнергию, перекрыть часть национальной автомагистрали из-за гололеда.