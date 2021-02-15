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На Грецию обрушились сильные снегопады

Автор: РБК-Украина

На Грецию из-за циклона обрушились сильные снегопады, морозы и сильный ветер. Северные и центральные районы страны покрыты снегом.

Об этом сообщает греческое издание Ekathimerini.

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Из-за снежных заносов в некоторых районах Греции запретили движение автомобилей и фур.

На севере Греции температура упала до -20 градусов, в то время как ураганные ветры обрушивались на острова Греции с порывами, достигающими 118 километров в час.

Между тем, на севере Греции из-за непогоды пришлось отменить ряд паромных сообщений, отключить электроэнергию, перекрыть часть национальной автомагистрали из-за гололеда.

Напомним, 8 января в Мадриде снегопад парализовал работу аэропорта и железнодорожного транспорта. На севере Испании зафиксирован рекордный температурный минимум.

Кроме того, жертвами мощных снегопадов в Испании, вызванных штормом "Филомена", стали четыре человека. Также известно, что в стране остаются заблокированными 400 магистральных трасс и дорог. В 50 регионах страны власти объявили наивысший степень опасности.

Добавим, что в Мадриде оценили ущерб от снегопадов в 1,4 млрд евро.

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