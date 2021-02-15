На Грецію обрушилися сильні снігопади

На Грецію через циклон обрушилися сильні снігопади, морози і сильний вітер. Північні і центральні райони країни покриті снігом.
Через снігові замети у деяких районах Греції заборонили рух автомобілів і вантажівок.
На півночі Греції температура впала до -20 градусів, в той час, як ураганні вітри обрушувалися на острови Греції з поривами, що досягають 118 кілометрів на годину.
Між тим, на півночі Греції через негоду довелося скасувати низку поромних сполучень, відключити електроенергію, перекрити частину національної автомагістралі через ожеледицю.
Нагадаємо, 8 січня у Мадриді снігопад паралізував роботу аеропорту та залізничного транспорту. На півночі Іспанії зафіксовано рекордний температурний мінімум.
Крім того, жертвами потужних снігопадів в Іспанії, викликаних штормом "Філомена", стали чотири людини. Також відомо, що в країні залишаються заблокованими 400 магістральних трас і доріг. В 50 регіонах країни влада оголосила найвищий ступінь небезпеки.
Додамо, що у Мадриді оцінили збиток від снігопадів в 1,4 млрд євро.