На Грецію обрушилися сильні снігопади

Через снігові замети у деяких районах Греції заборонили рух автомобілів і вантажівок.

На півночі Греції температура впала до -20 градусів, в той час, як ураганні вітри обрушувалися на острови Греції з поривами, що досягають 118 кілометрів на годину.

Між тим, на півночі Греції через негоду довелося скасувати низку поромних сполучень, відключити електроенергію, перекрити частину національної автомагістралі через ожеледицю.