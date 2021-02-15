RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

На Грецію обрушилися сильні снігопади

Автор: РБК-Україна

На Грецію через циклон обрушилися сильні снігопади, морози і сильний вітер. Північні і центральні райони країни покриті снігом.

Про це повідомляє грецьке видання Ekathimerini.

Популярні новини
Число постраждалих в результаті землетрусу в Японії зросло до 150 14 лютого 2021
У Лівані почалася вакцинація від COVID-19 14 лютого 2021
Білий дім "глибоко стурбований" доповіддю ВООЗ про виникнення COVID-19 з Китаю 13 лютого 2021
У Греції розширили локдаун черерз спалах коронавірусу 12 лютого 2021
В Ізраїлі з 23 лютого відкриють бібліотеки і музеї, відновлять заходи 14 лютого 2021
Сенат дозволив допитати свідків в рамках імпічменту Трампа. Процес затягнеться 13 лютого 2021
Росія розширила санкції проти українських компаній 12 лютого 2021
Землетрус в Японії: кількість постраждалих перевищила 120 чоловік 14 лютого 2021
МЗС Росії пояснив слова Лаврова про намір розірвати відносини з ЄС 12 лютого 2021
"Абсолютно невбивані". Лавров заявив про вигоду мінських угод для РФ 12 лютого 2021

Через снігові замети у деяких районах Греції заборонили рух автомобілів і вантажівок.

На півночі Греції температура впала до -20 градусів, в той час, як ураганні вітри обрушувалися на острови Греції з поривами, що досягають 118 кілометрів на годину.

Між тим, на півночі Греції через негоду довелося скасувати низку поромних сполучень, відключити електроенергію, перекрити частину національної автомагістралі через ожеледицю.

Нагадаємо, 8 січня у Мадриді снігопад паралізував роботу аеропорту та залізничного транспорту. На півночі Іспанії зафіксовано рекордний температурний мінімум.

Крім того, жертвами потужних снігопадів в Іспанії, викликаних штормом "Філомена", стали чотири людини. Також відомо, що в країні залишаються заблокованими 400 магістральних трас і доріг. В 50 регіонах країни влада оголосила найвищий ступінь небезпеки.

Додамо, що у Мадриді оцінили збиток від снігопадів в 1,4 млрд євро.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ГреціяСнігопад
Читайте також
Погодна рокіровка. На зміну снігопадам йдуть морози до -24: які області під загрозою
Затори і снігопад у Києві: на яких вулицях ускладнено рух транспорту
Прогноз погоди