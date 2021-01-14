В Мадриде оценили ущерб от сильных снегопадов

Фото: снегопад в Мадриде (twitter.com/adolforubio8)

Власти испанской столицы Мадрида оценили ущерб, нанесенный городу снежной бурей. По оценке мэрии, ущерб составил 1,4 млрд евро.

Об этом заявил мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда, передает газета Mundo.

"На данный момент мы подсчитали, что разрушительный ущерб последних дней составляет 1,398 млрд евро, что рассчитано на основе ущерба, нанесенного экономической деятельности, инфраструктуре и имуществу города", - отметил мэр.

При этом он попросил правительство объявить Мадрид зоной катастрофического бедствия.

"Для этого есть все условия, и я прошу центральное правительство поспешить с ответом", - добавил мэр Мадрида.

Напомним, 8 января в Мадриде снегопад парализовал работу аэропорта и железнодорожного транспорта. На севере Испании зафиксирован рекордный температурный минимум.

Кроме того, жертвами мощных снегопадов в Испании, вызванных штормом "Филомена", стали четыре человека. Также известно, что в стране остаются заблокированными 400 магистральных трасс и дорог. В 50 регионах страны власти объявили наивысший степень опасности.