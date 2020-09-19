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Грецию накрыли ливни. Нарушено движение поездов, двое человек погибли

Афины, Суббота 19 сентября 2020 13:50
Грецию накрыли ливни. Нарушено движение поездов, двое человек погибли
Фото: наводнение в Греции (ekathimerini.com)
Автор: Анастасия Рокитна

В Греции ухудшилась погода из-за сильных ливней. В результате двое человек погибли, а третий считается пропавшим без вести.

Об этом сообщает Еkathimerini.

Спасатели нашли тело женщины в доме в городе Фарсала в регионе Фессалия и тело 63-летнего фермера, которого снесло потоком воды в городе Кардица. Еще одна женщина считается пропавшой без вести.

В результате непогоды пострадали сотни домов. Ливни прервали железнодорожное сообщение между северной и южной Грецией.

Накануне редкий для этих краев ураганный шторм накрыл острова в западной Греции, принеся с собой ливни и перебои с электричеством.

Напомним, в Индии в результате наводнения в штате Одиши погибли 17 человек, также непогода повредила 10 382 дома.

РБК-Украина сообщало, что в китайском автономном районе Гуанси-Чжуанский наводнение затронуло более 1,45 млн человек, шесть из которых погибли.

Кроме того, двое девочек в возрасте 3 и 14 лет в Томкани погибли, когда торнадо свалило дерево на их палатку в кемпинге.

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