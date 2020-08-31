В Индии из-за наводнений погибли 17 человек

Фото: наводнения в Индии (twitter.com.TOIBhubaneswar)

В Индии в результате наводнений в штате Одиши погибли 17 человек. Также непогода повредила 10 382 дома.

Об этом сообщает The Times Of India.

По данным правительства Одиши, в общей сложности более 1 млн 430 тысяч человек пострадали от наводнений в 3 256 селах 20 районов. Власть перевела около 2 тысяч человек из районов города Самбалпура в центры помощи во время наводнения. Им предоставляются продукты питания и предметы первой необходимости.

В то же время несколько районов в округе Баудх были затоплены после того, как 46 шлюзовых ворот плотины Хиракуд открылись и выпустили воду в реку Маханади, после проливных дождей.

Напомним, в Южной Корее в результате наводнений и оползней, вызванных сильными ливнями, по меньшей мере 31 человек погиб, еще 11 человек считаются пропавшими без вести.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что в китайском автономном районе Гуанси-Чжуанский наводнение затронуло более 1,45 млн человек, шесть из которых погибли.