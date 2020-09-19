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Грецію накрили зливи. Порушено рух потягів, двоє людей загинули

Афіни, Субота 19 вересня 2020 13:50
Грецію накрили зливи. Порушено рух потягів, двоє людей загинули
Фото: паводок у Греції (ekathimerini.com)
Автор: Анастасия Рокитна

У Греції погіршилась погода через сильні зливи. В результаті двоє людей загинули, а третя вважається зниклою безвісти.

Про це повідомляє Еkathimerini.

Рятувальники знайшли тіло жінки в будинку в місті Фарсала в регіоні Фессалія і тіло 63-річного фермера, якого знесло потоком води в місті Кардіца. Ще одна жінка вважається зниклою безвісти.

В результаті негоди постраждали сотні будинків. Також зливи перервали залізничне сполучення між північною і південною Грецією.

Напередодні рідкісний для цих країв ураганний шторм накрив острови в західній Греції, принісши з собою зливи і перебої з електрикою.

Нагадаємо, в Індії в результаті повені в штаті Одіші загинули 17 людей, також негода пошкодила 10 382 будинки.

РБК-Україна також повідомляло, що у китайському автономному районі Гуансі-Чжуанський повінь зачепила понад 1,45 млн людей, шість з яких загинули.

Крім того, двоє дівчат віком 3 та 14 років у Томкані загинули, коли торнадо звалило дерево на їхній намет у кемпінгу.

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