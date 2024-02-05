У Греції заявили, що не поставлятимуть ракети С-300 Україні

"Має бути межа фальшивим новинам, особливо коли вони зачіпають інтереси країни та її міжнародний імідж. Такого не існує, і я категорично заперечую це. Не було навіть наміру, що Греція ризикуватиме оборонним озброєнням країни", - заявив він.

Допомога Греції Україні

Влітку минулого року президент України Володимир Зеленський відвідав Грецію. В ході свого візиту він заявив, що Афіни тренуватимуть українських пілотів на винищувачах F-16. Також глава держави заявив, що Україна розраховує на ППО Греції у Чорноморській акваторії.

Пізніше повідомлялося, що Греція зупиняє фінансування програм підтримки та обслуговування зенітно-ракетних комплексів радянського зразка, оскільки у майбутньому їх можуть передати Україні.

Також раніше стало відомо, що США обговорюють із Грецією можливість продажу 75 тисяч артилерійських снарядів із запасів Збройних сил країни. Переговори проводяться в рамках зусиль Вашингтона щодо поповнення боєприпасів України.

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