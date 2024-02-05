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В Греции заявили, что не будут поставлять ракеты С-300 Украине

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Греция не будет поставлять Украине ракеты С-300. Информация о поставках, которая ранее появилась в сети, неправдивая.

Об этом заявил пресс-секретарь правительства Греции Павлос Маринакис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Parapolitika.

"Должен быть предел фальшивым новостям, особенно когда они затрагивают интересы страны и ее международный имидж. Такого не существует, и я категорически отрицаю это. Не было даже намерения, что Греция будет рисковать оборонным вооружением страны", - заявил он. 

Помощь Греции Украине

Летом прошлого года президент Украины Владимир Зеленский посетил Грецию. В ходе своего визита он заявил, что Афины будут тренировать украинских пилотов на истребителях F-16. Также глава государства заявил, что Украина рассчитывает на ПВО Греции в Черноморской акватории.

Позже сообщалось, что Греция приостанавливает финансирование программ поддержки и обслуживания зенитно-ракетных комплексов советского образца, так как в будущем их могут передать Украине.

Также ранее стало известно, что США обсуждают с Грецией возможность продажи 75 тысяч артиллерийских снарядов из запасов Вооруженных сил страны. Переговоры ведутся в рамках усилий Вашингтона по пополнению боеприпасов Украины.

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