У Греції обвалився міст: є жертви

У Греції сьогодні, 23 липня, обвалився міст на в’їзді до міста Патри. Внаслідок аварії загинули щонайменше дві людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Metro.
За інформацією грецьких ЗМІ, у цей час під мостом перебувала група ромів, рятуючись від спеки.
Водночас екстренні служби повідомляють, що є ймовірність перебування людей під бетонними плитами, які обвалились.
"Ми можемо підтвердити, що міст обвалився. Ми працюємо на місці події. Люди опинились у пастці, але ми не знаємо їх точної кількості", - заявили у пожежній службі.
Наразі рятувальні роботи тривають й десятки рятувальників розбирають завали.
Причини обвалення споруди наразі не встановлено.
Зауважимо, що цього місяця попереджали про аномальну спеку, яка може побити рекорди температур. Очікувалось, що в Греції температура сягне вище 40 градусів.
Ми повідомляли, що один із подорожувальників в Греції розповідав, що дорогою бачив людей, які знепритомніли від сонця.
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