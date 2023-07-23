У Греції обвалився міст: є жертви

За інформацією грецьких ЗМІ, у цей час під мостом перебувала група ромів, рятуючись від спеки.

Водночас екстренні служби повідомляють, що є ймовірність перебування людей під бетонними плитами, які обвалились.

"Ми можемо підтвердити, що міст обвалився. Ми працюємо на місці події. Люди опинились у пастці, але ми не знаємо їх точної кількості", - заявили у пожежній службі.

Наразі рятувальні роботи тривають й десятки рятувальників розбирають завали.

Причини обвалення споруди наразі не встановлено.

Аномальна спека у південних країнах Європи

Зауважимо, що цього місяця попереджали про аномальну спеку, яка може побити рекорди температур. Очікувалось, що в Греції температура сягне вище 40 градусів.

Ми повідомляли, що один із подорожувальників в Греції розповідав, що дорогою бачив людей, які знепритомніли від сонця.

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