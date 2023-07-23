UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Греції обвалився міст: є жертви

Фото: в Греції обвалився міст (twitter.com/AFR4gk)
Автор: Каріна Левицька

У Греції сьогодні, 23 липня, обвалився міст на в’їзді до міста Патри. Внаслідок аварії загинули щонайменше дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Metro.

За інформацією грецьких ЗМІ, у цей час під мостом перебувала група ромів, рятуючись від спеки.

Водночас екстренні служби повідомляють, що є ймовірність перебування людей під бетонними плитами, які обвалились.

"Ми можемо підтвердити, що міст обвалився. Ми працюємо на місці події. Люди опинились у пастці, але ми не знаємо їх точної кількості", - заявили у пожежній службі.

Наразі рятувальні роботи тривають й десятки рятувальників розбирають завали.

Причини обвалення споруди наразі не встановлено.

Аномальна спека у південних країнах Європи

Зауважимо, що цього місяця попереджали про аномальну спеку, яка може побити рекорди температур. Очікувалось, що в Греції температура сягне вище 40 градусів.

Ми повідомляли, що один із подорожувальників в Греції розповідав, що дорогою бачив людей, які знепритомніли від сонця.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Греція