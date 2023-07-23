В Греции обрушился мост: есть жертвы

По информации греческих СМИ, в это время под мостом находилась группа ромов, спасаясь от жары.

В то же время экстренные службы сообщают, что есть вероятность пребывания людей под обрушившимися бетонными плитами.

"Мы можем подтвердить, что мост обрушился. Мы работаем на месте происшествия. Люди оказались в ловушке, но мы не знаем их точного количества", - заявили в пожарной службе.

#πατρα

Κατάρρευση Γέφυρας

Εργασιακός Μεσαίωνας... άνθρωποι να δουλεύουν Κυριακή κάτω από απάνθρωπες συνθήκες

καύσωνα 40C

Γιατί?

1 νεκρός 4 τραυματίες και έπεται συνέχεια

Γιατί Επιτελικό μου Κράτος?

Γιατί Αδιάφορη Κοινωνία? #φωτιές #Μητσοτακης pic.twitter.com/wohW80vQC3— Σοφια (@sofilakis) July 23, 2023

В настоящее время спасательные работы продолжаются и десятки спасателей разбирают завалы.

Причины обрушения сооружения пока не установлены.

Аномальная жара в южных странах Европы

Заметим, что в текущем месяце предупреждали об аномальной жаре, которая может побить рекорды температур. Ожидалось, что в Греции температура превысит 40 градусов.

Мы сообщали, что один из путешественников в Греции рассказывал, что по дороге видел людей, которые потеряли сознание от солнца.

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