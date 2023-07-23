В Греции обрушился мост: есть жертвы

В Греции сегодня, 23 июля, обрушился мост на въезде в город Патра. В результате аварии погибли по меньшей мере два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Metro.
По информации греческих СМИ, в это время под мостом находилась группа ромов, спасаясь от жары.
В то же время экстренные службы сообщают, что есть вероятность пребывания людей под обрушившимися бетонными плитами.
"Мы можем подтвердить, что мост обрушился. Мы работаем на месте происшествия. Люди оказались в ловушке, но мы не знаем их точного количества", - заявили в пожарной службе.
#πατρα
Κατάρρευση Γέφυρας
Εργασιακός Μεσαίωνας... άνθρωποι να δουλεύουν Κυριακή κάτω από απάνθρωπες συνθήκες
καύσωνα 40C
Γιατί?
1 νεκρός 4 τραυματίες και έπεται συνέχεια
Γιατί Επιτελικό μου Κράτος?
Γιατί Αδιάφορη Κοινωνία? #φωτιές #Μητσοτακης pic.twitter.com/wohW80vQC3— Σοφια (@sofilakis) July 23, 2023
В настоящее время спасательные работы продолжаются и десятки спасателей разбирают завалы.
Причины обрушения сооружения пока не установлены.
Заметим, что в текущем месяце предупреждали об аномальной жаре, которая может побить рекорды температур. Ожидалось, что в Греции температура превысит 40 градусов.
Мы сообщали, что один из путешественников в Греции рассказывал, что по дороге видел людей, которые потеряли сознание от солнца.
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