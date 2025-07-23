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У Греції арештували молдовського олігарха-втікача Плахотнюка

Середа 23 липня 2025 19:51
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У Греції арештували молдовського олігарха-втікача Плахотнюка Фото: Володимир Плахотнюк (GettyImagеs)
Автор: Тетяна Степанова

Прокуратура Греції видала ордер на арешт молдовського олігарха-втікача Володимира Плахотнюка. Він перебуватиме під вартою, поки розглядатиметься запит Молдови на його екстрадицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Генеральної прокуратури Молдови.

Зазначається, що Плахотнюк перебуватиме під вартою 40 днів - термін, наданий відповідно до Європейської конвенції про екстрадицію для направлення запиту про екстрадицію.

Як повідомили у Генпрокуратурі Молдови, рішення ще може бути оскаржене.

Що відомо про Плахотнюка

Володимир Плахотнюк - молдовський олігарх, колишній політик і бізнесмен, який відігравав ключову роль у політичному житті Молдови у 2010-х роках. Він був лідером Демократичної партії та фактично контролював уряд і державні інституції країни. Його вплив поширювався на судову систему, правоохоронні органи та медіа, що дозволяло йому здійснювати значний політичний тиск на опонентів.

У 2019 році після зміни влади в Молдові Плахотнюк залишив країну та втік за кордон, коли проти нього почали розслідування за звинуваченнями у корупції, шахрайстві та відмиванні грошей. Його пов'язують із так званою "крадіжкою століття" - викраденням понад мільярда доларів з молдовських банків.

Влада Молдови, а також міжнародні партнери неодноразово заявляли про необхідність його притягнення до відповідальності.

У лютому 2025 року Інтерпол опублікував "червоне повідомлення" про розшук молдавського олігарха-втікача.

Вчора, 22 липня, поліція Молдови повідомила про затримання Плахотнюка в Греції. Правоохоронці отримали інформацію від офісу Інтерполу в Афінах.

Тим часом Міністерство юстиції Молдови вже розпочало процес екстрадиції Плахотнюка.

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