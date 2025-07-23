В Греции арестовали молдавского беглого олигарха Плахотнюка
Прокуратура Греции выдала ордер на арест молдавского беглого олигарха Владимира Плахотнюка. Он будет находиться под стражей, пока будет рассматриваться запрос Молдовы на его экстрадицию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Молдовы.
Отмечается, что Плахотнюк будет находиться под стражей 40 дней - срок, предоставленный в соответствии с Европейской конвенцией об экстрадиции для направления запроса об экстрадиции.
Как сообщили в Генпрокуратуре Молдовы, решение еще может быть обжаловано.
Что известно о Плахотнюке
Владимир Плахотнюк - молдавский олигарх, бывший политик и бизнесмен, который играл ключевую роль в политической жизни Молдовы в 2010-х годах. Он был лидером Демократической партии и фактически контролировал правительство и государственные институты страны. Его влияние распространялось на судебную систему, правоохранительные органы и медиа, что позволяло ему осуществлять значительное политическое давление на оппонентов.
В 2019 году после смены власти в Молдове Плахотнюк покинул страну и бежал за границу, когда против него начали расследование по обвинению в коррупции, мошенничестве и отмывании денег. Его связывают с так называемой "кражей века" - похищением более миллиарда долларов из молдавских банков.
Власти Молдовы, а также международные партнеры неоднократно заявляли о необходимости его привлечения к ответственности.
В феврале 2025 года Интерпол опубликовал "красное уведомление" о розыске беглого молдавского олигарха.
Вчера, 22 июля, полиция Молдовы сообщила о задержании Плахотнюка в Греции. Правоохранители получили информацию от офиса Интерпола в Афинах.
Между тем Министерство юстиции Молдовы уже начало процесс экстрадиции Плахотнюка.
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