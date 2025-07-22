У Молдові розпочали процедуру екстрадиції олігарха-втікача Плахотнюка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker .

Вона зазначила, що Мінʼюст Молдови уважно стежить за ситуацією, "щоб захистити інтереси" країни.

За словами представниці відомства Лореті Ліснік, Мін'юст Молдови ініціював процедуру екстрадиції Плахотнюка після того, як бюро Інтерполу в Кишиневі офіційно повідомило про його затримання в Греції.

Хто такий Плахотнюк

Володимир Плахотнюк - молдовський олігарх, колишній політик і бізнесмен, який відігравав ключову роль у політичному житті Молдови у 2010-х роках. Він був лідером Демократичної партії та фактично контролював уряд і державні інституції країни. Його вплив поширювався на судову систему, правоохоронні органи та медіа, що дозволяло йому здійснювати значний політичний тиск на опонентів.

У 2019 році після зміни влади в Молдові Плахотнюк залишив країну та втік за кордон, коли проти нього почали розслідування за звинуваченнями у корупції, шахрайстві та відмиванні грошей. Його пов'язують із так званою "крадіжкою століття" - викраденням понад мільярда доларів з молдовських банків.

Влада Молдови, а також міжнародні партнери неодноразово заявляли про необхідність його притягнення до відповідальності.

У лютому 2025 року Інтерпол опублікував "червоне повідомлення" про розшук молдавського олігарха-втікача.

Сьогодні поліція Молдови повідомила про затримання Плахотнюка в Греції. Правоохоронці отримали інформацію від офісу Інтерполу в Афінах.

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