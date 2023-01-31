Греція не зможе надати Україні танки Leopard: прем'єр назвав причину

Греція не зможе постачати танки Leopard Україні через напружені відносинами з Туреччиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса японському виданню Nikkei Asia .

"Ми не можемо надати танки Leopard 2 з тієї простої причини, що вони необхідні для нашої власної оборонної стратегії", - сказав Міцотакіс.

Він зазначив, що відносини між Грецією та Туреччиною вкотре загострилися через давню суперечку про належність територій в Егейському морі.

Як відомо, Греція має більше танків Leopard, ніж будь-яка інша європейська країна: близько 350 Leopard 2 та 500 Leopard 1.