UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Греція не зможе надати Україні танки Leopard: прем'єр назвав причину

Фото: прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Греція не зможе постачати танки Leopard Україні через напружені відносинами з Туреччиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса японському виданню Nikkei Asia.

"Ми не можемо надати танки Leopard 2 з тієї простої причини, що вони необхідні для нашої власної оборонної стратегії", - сказав Міцотакіс.

Він зазначив, що відносини між Грецією та Туреччиною вкотре загострилися через давню суперечку про належність територій в Егейському морі.

Як відомо, Греція має більше танків Leopard, ніж будь-яка інша європейська країна: близько 350 Leopard 2 та 500 Leopard 1.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Греція готова відмовитись від німецьких БМП Marder на користь України.

Також раніше ми писали, що нещодавно глави міноборони Греції та Німеччини Ніколаос Панайотопулос та Крістін Ламбрехт обговорили хід постачання Грецією броньованих машин піхоти БМП-1 Україні із заміною їх на німецькі броньовані машини Marder.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГреціяДопомога УкраїніВійськова допомога