Греция не сможет предоставить Украине танки Leopard: премьер назвал причину

Греция не сможет поставлять танки Leopard Украине из-за напряженных отношений с Турцией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса японскому изданию Nikkei Asia.
"Мы не можем предоставить танки Leopard 2 по той простой причине, что они необходимы для нашей собственной оборонной стратегии", - сказал Мицотакис.
Он отметил, что отношения между Грецией и Турцией в очередной раз обострились из-за давнего спора о принадлежности территорий в Эгейском море.
Как известно, Греция имеет больше танков Leopard, чем любая другая европейская страна: около 350 Leopard 2 и 500 Leopard 1.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Греция готова отказаться от немецких БМП Marder в пользу Украины.
Также ранее мы писали, что недавно главы минобороны Греции и Германии Николаос Панайотопулос и Кристин Ламбрехт обсудили ход поставок Грецией бронированных машин пехоты БМП-1 с заменой их на немецкие бронированные машины Marder.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.