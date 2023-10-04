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Греція запропонувала свої порти для експорту українського зерна

Фото: Греція хоче експортувати українське зерно зі своїх портів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Греція готова надати альтернативний маршрут для української пшениці та інших зернових через свої північні порти Салоніки та Олександруполіс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Kathimerini.

Як зазначає видання, пропозиція, яку зробив міністр закордонних справ Йоргос Герапетрітіс неофіційній зустрічі глав МЗС країн ЄС у Києві 2 жовтня, не виникла на рівному місці, а відображає план, який уряд уже обговорив зі своїми партнерами щодо ЄС та країнами, що не входять до блоку.

Розроблений план передбачає транспортування продукції залізницею через Румунію та Болгарію до Салоніки та Олександруполі. Торгові судна, що належать Греції, відіграватимуть дуже важливу роль у транспортуванні зерна, як вони це робили, коли був можливий експорт через Чорне море, пише Kathimerini.

Але хоча два грецькі порти можуть приймати судна, необхідні для перевезення зерна, пропускну спроможність залізничної мережі північної Греції обмежено, зазначає видання.

Реалізація цього плану може також стати стимулом для прискорення необхідної модернізації залізниць, таких як лінія від Олександруполіса до Орменіо, останньої станції перед Болгарією, розташованої дуже близько до турецького кордону.

Герапетритіс повідомив своїх колег з ЄС, що Греція готова зробити свій внесок у вирішення проблеми, і зосередився на "величезних наслідках" виходу Росії із зернової угоди, особливо для країн Глобального Півдня.

Інші маршрути

Як пише Kathimerini, існують альтернативні грецькому плану маршрути через Балтійське та Адріатичне моря. Балтійський варіант просувається Польщею за співпраці Литви, хоча польський порт, такий як Гданськ, є набагато вірогіднішою точкою експорту, ніж литовський порт Клайпеда. Адріатичний варіант орієнтований на хорватський порт Рієка, де зерно транспортується поїздами через Угорщину та Словаччину.

Нагадаємо, після краху зернової угоди Україна стала використовувати інші експортні маршрути, такі як річка Дунай, яка в останні місяці неодноразово зазнавала ударів з боку Росії. Судна також почали повертатися до українських портів на Чорному морі.

НБУ у своєму базовому прогнозі виходить із того, що зерновий коридор не функціонуватиме до кінця війни. За прогнозом НБУ, українські агроекспортери зможуть вивезти протягом усього маркетингового року, тобто з липня до червня наступного року, "всю продукцію, спрямовану на експорт".

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Греціязерновий коридор