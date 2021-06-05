Греция запретила белорусским авиакомпаниям входить в свое воздушное пространство
Управление гражданской авиации Греции объявило о запрете белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство страны. Также авиакомпаниям Беларуси запрещено осуществлять посадку в греческих аэропортах.
Об этом сообщает Euronews.
Кроме того, греческие авиакомпании должны избегать полетов в РПИ (Район полетной информации, - ред.) Беларуси.
"НОТАМ, который действует до 5 июля 2021 года, следует за решением Евросоюза запретить белорусским авиакомпаниям совершать полеты в воздушное пространство ЕС или приземляться в его аэропортах. Авиакомпаниям Евросоюза рекомендуется избегать воздушного пространства Беларуси", - говорится в сообщении.
При этом запрет не будет касаться случаев вынужденной посадки или вынужденного пролета по воздуху, а также в случае гуманитарных рейсов.
Напомним, с 26 мая Украина закрыла авиасообщение с Беларусью.
Отметим, что 23 мая в Минске принудительно посадили самолет компании Ryanair, чтобы задержать оппозиционера Романа Протасевича. Посадку самолета потребовали из-за якобы взрывного устройства на борту. При этом был задействован даже истребитель.
После этого авиакомпании решили изменить маршруты своих самолетов, чтобы они не летели над Беларусью.