Греція заборонила білоруським авіакомпаніям входити в свій повітряний простір
Управління цивільної авіації Греції оголосило про заборону білоруським авіакомпаніям використовувати повітряний простір країни. Також авіакомпаніям Білорусі заборонено здійснювати посадку в грецьких аеропортах.
Про це повідомляє Euronews.
Крім того, Грецькі авіакомпанії повинні уникати польотів в РПІ (Район польотної інформації, - ред.) Білорусі.
"НОТАМ, який діє до 5 липня 2021 року, слід за рішенням Євросоюзу заборонити білоруським авіакомпаніям здійснювати польоти в повітряний простір ЄС або приземлятися в його аеропортах. Авіакомпаніям Євросоюзу рекомендується уникати повітряного простору Білорусі", - йдеться в повідомленні.
При цьому заборона не стосуватиметься випадків вимушеної посадки або вимушеного прольоту по повітрю, а також у разі гуманітарних рейсів.
Нагадаємо, з 26 травня Україна закрила авіасполучення з Білоруссю.
Відзначимо, що 23 травня в Мінську примусово посадили літак компанії Ryanair, щоб затримати опозиціонера Романа Протасевича. Посадку літака зажадали через нібито вибуховий пристрій на борту. При цьому був задіяний навіть винищувач.
Після цього авіакомпанії вирішили змінити маршрути своїх літаків, щоб вони не летіли над Білоруссю.