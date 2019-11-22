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Греция планирует закрыть границу для мигрантов

Новости » В мире     22.11.2019 - 15:17
Греция планирует закрыть границу для мигрантов
Иллюстративное фото (pixabay.com/caesar15a)

В Греции увеличат на 1200 количество пограничников для борьбы с мигрантами

В Греции планируют увеличить количество пограничников, чтобы закрыть границу для мигрантов, не имеющих права на проживание. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В пятницу, 22 ноября, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил в парламенте, на сухопутной границе Греции с Турцией будет увеличено количество пограничников на 400 человек и на 800 для ее островов. Также он отметил, что Греция модернизирует свои морские патрули.

"Добро пожаловать в Грецию только те, кого мы выбираем. Те, кого не приветствуют, будут возвращены. Мы навсегда закроем дверь для незаконных торговцев людьми, для тех, кто хочет войти, хотя они не имеют права на убежище", - сообщил Мицотакис.

Ранее РБК-Украина писало, что в начале ноября парламент Греции одобрил законопроект, ужесточающий процедуру предоставления убежища. Новые правила в отношении мигрантов сфокусируют внимание на быстром выявлении беженцев, нуждающихся в защите, и позволят выделять их среди тысяч других заявлений от мигрантов, не имеющих права на убежище.

Также сообщалось, что в Греции в городе Ксанти полиция задержала грузовик, который перевозил более 80 нелегальных мигрантов. Всем мигрантам от 20 до 30 лет.

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