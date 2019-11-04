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В Греции задержали грузовик с 80 мигрантами

Новости » Происшествия     04.11.2019 - 15:50
В Греции задержали грузовик с 80 мигрантами
Иллюстративное фото (GettyImages)

Всем мигрантам от 20 до 30 лет

На северо-востоке Греции в городе Ксанти полиция задержала грузовик, который перевозил более 80 нелегальных мигрантов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Xanthinews.

Как сообщается, людям грозила смерть от удушья.

Полиция остановила контейнеровоз на пункте сбора платежей на платной автотрассе возле Ксанти.

"В контейнере находились более 80 нелегальных иммигрантов, у многих из которых были проблемы с дыханием, и поэтому из Ксанти и Кавалы были вызваны машины скорой помощи для доставки в больницу", - говорится в сообщении.

В контейнере была удушающая обстановка, и вряд ли нелегалы выжили бы в долгой поездке до Салоников. Всем мигрантам от 20 до 30 лет. На данный момент полиция и машины скорой помощи везут их в больницы.

Полиция арестовала подозреваемого в нелегальной перевозке мигрантов.

Напомним, 23 октября в Англии обнаружили грузовик с 39 трупами, включая тело подростка. Сначала сообщили, что погибшие оказались гражданами Китая. По данным британских СМИ, температура в контейнере составляла -25 градусов по Цельсию. Людям не хватало воздуха. Медики выносили уже окоченевшие тела из фургона.

Кроме того, во Франции полиция задержала грузовик, в котором находились 31 мигрант. За рулем автотранспорта находился пакистанец, который сразу же был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Добавим, что 31 октября полиция Бельгии обнаружила 12 нелегальных мигрантов в фуре-рефрижераторе с овощами, которая была припаркована на автостоянке.

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