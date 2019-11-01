В Греции приняли закон ужесточающий правила предоставления убежища

Фото: беженцы в Европе (facebook.com/beroeva)

В Афинах рассчитывают быстрее выявлять мигрантов, имеющих право на защиту

Парламент Греции одобрил законопроект, ужесточающий процедуру предоставления убежища, что вызвало резкую критику со стороны правозащитных организаций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что новые правила в отношении мигрантов сфокусируют внимание на быстром выявлении беженцев, нуждающихся в защите, и позволят выделять их среди тысяч других заявлений от мигрантов, не имеющих права на убежище.

"Эти поправки создают компактное законодательство о международной защите", - говорится в сообщении.

Отметим, что система предоставления убежища в стране до сих пор неоднозначна. На данный момент решения не приняты по 70 тысячам ходатайств от нелегальных мигрантов.

Напомним, Организация Объединенных Наций ожидает еще 2 миллиона беженцев из Венесуэлы (Латинской Америки). Число беженцев из Венесуэлы в будущем году достигнет 6,5 млн человек. По информации ООН, почти 85 процентов мигрантов останутся в государствах Латинской Америки.

Как сообщало РБК-Украина, после начала военной операции Турции в северо-восточной Сирии более 130 тыс. человек покинули приграничный регион. По данным управления по координации гуманитарных вопросов ООН, всего в результате военного конфликта в Сирии в гуманитарной помощи будут нуждаться около 400 тыс. человек.