ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Греции приняли закон ужесточающий правила предоставления убежища

Новости » Общество     01.11.2019 - 21:23
В Греции приняли закон ужесточающий правила предоставления убежища
Фото: беженцы в Европе (facebook.com/beroeva)

В Афинах рассчитывают быстрее выявлять мигрантов, имеющих право на защиту

Парламент Греции одобрил законопроект, ужесточающий процедуру предоставления убежища, что вызвало резкую критику со стороны правозащитных организаций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что новые правила в отношении мигрантов сфокусируют внимание на быстром выявлении беженцев, нуждающихся в защите, и позволят выделять их среди тысяч других заявлений от мигрантов, не имеющих права на убежище.

"Эти поправки создают компактное законодательство о международной защите", - говорится в сообщении.

Отметим, что система предоставления убежища в стране до сих пор неоднозначна. На данный момент решения не приняты по 70 тысячам ходатайств от нелегальных мигрантов.

Напомним, Организация Объединенных Наций ожидает еще 2 миллиона беженцев из Венесуэлы (Латинской Америки). Число беженцев из Венесуэлы в будущем году достигнет 6,5 млн человек. По информации ООН, почти 85 процентов мигрантов останутся в государствах Латинской Америки.

Как сообщало РБК-Украина, после начала военной операции Турции в северо-восточной Сирии более 130 тыс. человек покинули приграничный регион. По данным управления по координации гуманитарных вопросов ООН, всего в результате военного конфликта в Сирии в гуманитарной помощи будут нуждаться около 400 тыс. человек.

ООН ожидает еще 2 миллиона беженцев из Венесуэлы Правозащитники обвинили Турцию в принудительной депортации беженцев из Сирии
Новости Украины ГрецияБеженцы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь