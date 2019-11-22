ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Греція планує закрити кордон для мігрантів

Новини » В світі     22.11.2019 - 15:17
Греція планує закрити кордон для мігрантів
Ілюстративне фото (pixabay.com/caesar15a)

У Греції збільшать на 1200 кількість прикордонників для боротьби з мігрантами

В Греції планують збільшити кількість прикордонників, щоб закрити кордон для мігрантів, які не мають права на проживання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У п'ятницю, 22 листопада, прем'єр-міністр Греції Кіріакос Мицотакис заявив у парламенті, на сухопутному кордоні Греції з Туреччиною буде збільшено кількість прикордонників на 400 осіб і на 800 для її островів. Також він зазначив, що Греція модернізує свої морські патрулі.

"Ласкаво просимо в Грецію тільки ті, кого ми вибираємо. Ті, кого не вітають, будуть повернуті. Ми назавжди закриємо двері для незаконних торговців людьми, для тих, хто хоче ввійти, хоча вони не мають права на притулок", - повідомив Мицотакис.

Раніше РБК-Україна писало, що на початку листопада парламент Греції схвалив законопроект, що посилює процедуру надання притулку. Нові правила щодо мігрантів сфокусируют увагу на швидкому виявленні біженців, що потребують захисту, і дозволять виділяти їх серед тисяч інших заяв від мігрантів, які не мають права на притулок.

Також повідомлялося, що в Греції в місті Ксанті поліція затримала вантажівку, який перевозив більше 80 нелегальних мігрантів. Всім мігрантам від 20 до 30 років.

Біля берегів Італії затримали яхту з українцями, які перевозили нелегальних мігрантів Поліція Британії опублікувала імена 39 загиблих мігрантів
Новини України ГреціяМігранти
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся