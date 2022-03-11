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Греция заберет из Польши до 30 тысяч украинских беженцев

Новина українською →
Греция, Пятница 11 марта 2022 07:22
Греция заберет из Польши до 30 тысяч украинских беженцев Нотис Митаракис (Фото: migration.gov.gr)
Автор: Константин Широкун

Министр миграции Греции Нотис Митаракис сообщил, что страна направит в Польшу автобусы для беженцев из Украины. Страна готова принять до 30 тыс человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Еkathimerini.

Министр миграции Нотис Митаракис заявил, что Греция направит автобусы и самолеты в Польшу для добровольного приема и переселения беженцев из Украины. Однако министр подчеркнул, что никого насильно перевозить не собираются, все перемещения будут добровольными.

Министр сообщил, что Греция может принять около 30 000 украинских беженцев, и указал, что, если беженцев будет больше, Греция может подать заявку на экстренное финансирование ЕС для покрытия расходов.

Митаракис отметил, что в Грецию с начала российского вторжения в Украину прибыло более 7000 украинских беженцев. Он также добавил, что всем украинцам почти сразу выдают вид на жительство на 12 месяцев.

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