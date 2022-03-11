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Греція забере з Польщі до 30 тисяч українських біженців

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Греція, П'ятниця 11 березня 2022 07:22
Греція забере з Польщі до 30 тисяч українських біженців Нотис Митаракис (Фото: migration.gov.gr)
Автор: Константин Широкун

Міністр міграції Греції Нотіс Мітаракіс повідомив, що країна направить до Польщі автобуси для біженців з України. Країна готова прийняти до 30 тис осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Еkathimerini.

Міністр міграції Нотіс Мітаракіс заявив, що Греція направить автобуси та літаки до Польщі для добровільного прийому і переселення біженців з України. Однак міністр підкреслив, що нікого насильно перевозити не збираються, всі переміщення будуть добровільними.

Міністр повідомив, що Греція може прийняти близько 30 000 українських біженців, і вказав, що, якщо біженців буде більше, Греція може подати заявку на екстрене фінансування ЄС для покриття витрат.

Мітаракіс зазначив, що до Греції з початку російського вторгнення в Україну прибуло понад 7000 українських біженців. Він також додав, що всім українцям майже відразу видають посвідку на проживання на 12 місяців.

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