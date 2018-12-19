Греция выдаст Франции подозреваемого в киберпреступлениях россиянина Винника

Фото: Александр Винник flickr.com rua.gr)

Винник возглавлял биткоин-биржу BTC-e

Верховный суд Греции принял решение о выдаче Франции россиянина Александра Винника, который подозревается в отмывании денег. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AFP со ссылкой на источники в суде.

Сообщается, что Винник возглавлял биткоин-биржу BTC-e. Его обвиняют в том, что он обманул более 100 человек в шести городах в период с 2016 по 2018 года. Винника арестовали в июле 2017 года в греческом городе Халкидики.

Напомним, Служба безопасности Чехии сообщила, что предотвратила деятельность десятков российских и китайских шпионов, а также раскрыла сеть одной из российских спецслужб. По словам руководителя спецслужбы, за последние пять лет его ведомство предотвратило и прекратило деятельность десятков российских и китайских сотрудников разведки, или рекомендуя не давать им аккредитацию, или выслав их, используя так называемый "тихий метод".

Служба безопасности и информации Чехии заявляла, что российские хакеры причастны к кибератакам на чешские Минобороны и Министерство иностранных дел.

До этого BIS заявила, что спецслужбы России пытаются с помощью подставных лиц получить доступ к государственным заказам стратегического значения для страны.