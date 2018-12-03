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Спецслужбы Чехии обнародовали доклады о вмешательстве России в политику страны

Новости » Политика    03.12.2018 - 14:55
Спецслужбы Чехии обнародовали доклады о вмешательстве России в политику страны
Иллюстративное фото (bis.cz)

В Праге опубликовали доказательства того, что представители российских разведслужб в 2017 году активно стремились проникнуть в чешскую среду

Информационная служба безопасности (BIS) Чехии заявила, что спецслужбы России пытаются посредством подставных лиц получить доступ к государственным заказам стратегического значения страны. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Radio Praha.

В Праге опубликовали доказательства того, что представители российских разведслужб в 2017 году активно стремились проникнуть в чешскую среду.

"Чехии cледует более тщательно следить за тем, кто является финальным владельцем компаний, принимающих участие в гостендерах", - отметил пресс-секретарь BIS Ладислав Штиха

Доклад о действиях иностранных спецслужб на территории Чехии за 2017 год опубликовала также Военная разведка (VZ). По ее сведениям, иностранные агенты пытались кроме сбора информации усилить свое влияние на чешские политические и экономические структуры. 

Отметим, ранее сорок депутатов Нижней палаты Чехии во главе с депутатом Хеленой Лангшадловой от ТОР-09 выступили с предложением создать комиссию по расследованию влияния, которое, по их мнению, осуществляют на внутреннюю политику Чехии Россия и КНР.

Также во внутренней справке Министерства обороны Канады сообщалось, что Россия и Китай развивают технологии, которые могут угрожать безопасности канадских и других спутников.

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