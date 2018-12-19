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Греція видасть Франції підозрюваного в кіберзлочинах росіянина Вінника

Новини » Політика    19.12.2018 - 21:31
Греція видасть Франції підозрюваного в кіберзлочинах росіянина Вінника
Фото: Олександр Віннік (flickr.com rua.gr)

Вінник очолював біткоїн-біржу BTC-e

Верховний суд Греції ухвалив рішення про видачу Франції росіянина Олександра Вінніка, який підозрюється у відмиванні грошей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AFP з посиланням на джерела у суді.

Повідомляється, що Вінник очолював біткоїн-біржу BTC-e. Його звинувачують в тому, що він ошукав понад 100 людей у шести містах в період з 2016 по 2018 роки. Вінника заарештували у липні 2017 року у грецькому місті Халкідікі.

Нагадаємо, Служба безпеки Чехії повідомила, що запобігла діяльність десятків російських і китайських шпигунів, а також розкрила мережу одній з російських спецслужб. За словами керівника спецслужби, за останні п'ять років його відомство запобігло та припинило діяльність десятків російських і китайських співробітників розвідки, або рекомендувавши не давати їм акредитацію, або виславши їх, використовуючи так званий "тихий метод".

Також Служба безпеки та інформації Чехії заявляла, що російські хакери причетні до кібератак на чеські Міноборони та Міністерство закордонних справ.

До цього BIS заявила, що спецслужби Росії намагаються за допомогою підставних осіб отримати доступ до державних замовлень стратегічного значення країни.

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