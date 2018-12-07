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Чехія розкрила мережу агентів російської спецслужби

Новини » Політика    07.12.2018 - 19:41
Чехія розкрила мережу агентів російської спецслужби
Фото: Міхала Коуделки (axar.az)

За останні п'ять років BIS запобігло та припинило діяльність десятків російських і китайських співробітників розвідки

Служба безпеки Чехії (BIS) повідомила, що запобігла діяльність десятків російських і китайських шпигунів, а також розкрила мережу одній з російських спецслужб. Про це заявила глава BIS Міхала Коуделки, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт відомства.

За словами керівника спецслужби, за останні п'ять років його відомство запобігло та припинило діяльність десятків російських і китайських співробітників розвідки, або рекомендувавши не давати їм акредитацію, або виславши їх, використовуючи так званий "тихий метод".

"У нас був виключно успішний період співпраці з чеськими силами безпеки та іноземними партнерами", - констатував він.

Нагадаємо, Служба безпеки та інформації (BIS) Чехії заявила, що російські хакери причетні до кібератак на чеські Міноборони та Міністерство закордонних справ.

До цього BIS заявила, що спецслужби Росії намагаються за допомогою підставних осіб отримати доступ до державних замовлень стратегічного значення країни.

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