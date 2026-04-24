Греція втратить статус найбільшого боржника в єврозоні: хто її замінить

10:20 24.04.2026 Пт
2 хв
Яка країна матиме більший борг, ніж у Греції?
aimg Олена Чупровська
Фото: Борг Італії зростає, а Греції падає: що зміниться в єврозоні вже цього року (Getty Images)

Греція вперше за 20 років поступиться Італії як найбільш кредитована країна єврозони - і станеться це вже цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та бюджетний план Міністерства фінансів Італії.

Що відбувається з боргом Греції

Цьогоріч державний борг Греції скоротиться приблизно до 137% ВВП. Для порівняння - у 2025 році він становив 145%.

З 2020 року Греція знизила борг більш ніж на 45 відсоткових пунктів. Це суттєвий результат для країни, яка понад два десятиліття тримала першість із найбільшим боргом у єврозоні.

"Греція перестане бути країною з найбільшим боргом у єврозоні починаючи з цього року", - повідомив один із двох грецьких посадовців агентству Reuters.

Нові цифри буде включено до багаторічного фінансового плану Греції, який подадуть до Європейської комісії до кінця квітня.

Що з боргом Італії

Борг Італії у 2026 році зросте до 138,6% ВВП із 137,1% у 2025-му.

Далі - майже без змін: 138,5% у 2027 році, потім поступове зниження до 137,9% у 2028-му та 136,3% у 2029-му, відповідно до бюджетного плану Міністерства фінансів країни. За той самий період, що й Греція, Італія скоротила борг лише на 17 відсоткових пунктів.

Які проблеми в Римі

Ситуація в Італії ускладнюється. 23 квітня стало відомо, що збільшити витрати на оборону, як планувалося, країна, ймовірно, не зможе - через зростаючі економічні труднощі.

Напередодні в Італії підтвердився дефіцит бюджету, що перевищив допустимі рамки. Уряд вже закликає Брюссель призупинити бюджетні правила, посилаючись на енергетичну кризу.

Тим часом, як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України зафіксував прямий зв'язок між конфліктами у світі та зростанням цін в Україні.

Через подорожчання пального внаслідок війни на Близькому Сході інфляція у березні прискорилася до 7,9%, а НБУ призупинив зниження облікової ставки.

Як повідомляло РБК-Україна, готовність країн ЄС протистояти потенційній агресії з боку Росії суттєво різниться.

Найкраще підготовлені ті, хто безпосередньо межує з РФ, - Естонія, Фінляндія та Польща.

Натомість країни Південної Європи, зокрема Італія, зіштовхуються з бюджетними обмеженнями, які гальмують нарощування оборонних витрат.

