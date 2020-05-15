Греция возглавила Комитет министров Совета Европы

Греция приняла председательство в Комитете министров Совета Европы (СЕ). Страна будет возглавлять Комитет министров полгода.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СЕ.

Как отмечается, председательство Греции продлится 6 месяцев, до 18 ноября 2020 года.

"Целью является привлечь внимание на все проявления кризиса пандемии, которая прикрыла ограничения в жизни европейских граждан, в частности в отношении прав человека и основополагающих свобод", - подчеркнули в греческом председательстве.

Напомним, Совет Европы одобрил выделение Украине 1,2 миллиардов евро займы в рамках макрофинансовой помощи для борьбы с последствиями пандемии.

Кроме того, ЕС выделяет дополнительные три миллионы евро на медицину в приграничных зонах Украины, Польше и Беларуси. Средства выделяются на закупку медицинского оборудования или расширения предоставляемых услуг.

Также отмечается, что ЕС уже выделил почти 24 млн евро в рамках 12 проектов здравоохранения на поддержку больниц, служб скорой помощи и других подразделений, расположенных в приграничном регионе.