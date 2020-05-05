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ЕС выделит 3 млн евро на медицину в приграничных зонах Украины, Беларуси и Польши

Новости » Инфраструктура     05.05.2020 - 15:34
ЕС выделит 3 млн евро на медицину в приграничных зонах Украины, Беларуси и Польши
Иллюстративное фото (canon-medical.com.ua)

Эти деньги выделяются на закупку медицинского оборудования или расширение предоставляемых услуг

Европейский союз выделяет дополнительные три миллиона евро на медицину в приграничных зонах Украины, Польши и Беларуси. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Евроинтеграционный портал".

Как сообщается, деньги выделяются в рамках программы трансграничного сотрудничества "Польша - Беларусь - Украина 2014-2020". Эти средства выделяются на закупку медицинского оборудования или расширение предоставляемых услуг, а также для уменьшения рисков, связанных со вспышкой COVID-19.

"Двенадцать текущих проектов, включая те, что реализуются в больницах и центрах социального обслуживания или учреждения, которые сотрудничают с ними, смогут приобрести дополнительное оборудование или внедрить новые виды медицинских услуг для лучшего реагирования на ситуацию. Дополнительные 3 млн евро помогут обеспечить необходимым медицинский персонал, приобрести новое оборудование, дадут возможность провести больше тестов на коронавирус и создадут возможность трансграничного сотрудничества на удаленной основе", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ЕС уже выделил почти 24 млн евро в рамках 12 проектов здравоохранения на поддержку больниц, служб скорой помощи и других подразделений, расположенных в приграничном регионе.

Ранее РБК-Украина писало, что Франция и Германия выделят более 1 млрд евро на вакцину от COVID-19. Ожидается, что мировые лидеры должны привлечь не менее 7,5 млрд евро.

Также сообщалось, что Израиль разработал пассивную вакцину от COVID-19, которая блокирует и нейтрализует коронавирус в организме.

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